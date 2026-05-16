La fascinante historia y funcionamiento del microondas

El microondas, inventado en 1945, revolucionó la forma en que cocinamos y calentamos alimentos, gracias a su innovador uso de microondas electromagnéticas. Este aparato, que ha facilitado la vida diaria, combina curiosidades históricas con principios científicos que merecen ser explorados.

Hoy 06:02

El microondas es un electrodoméstico que ha transformado la cocina moderna desde su invención en 1945 por Percy Spencer, un ingeniero de Raytheon. Este aparato utiliza microondas electromagnéticas para calentar los alimentos, un proceso que involucra tanto curiosidades históricas como fundamentos científicos que son fascinantes de conocer.

La historia del microondas comienza con un descubrimiento accidental. Spencer notó que las ondas electromagnéticas emitidas por un magnetrón podían calentar alimentos, lo que lo llevó a desarrollar el primer horno microondas. Este primer modelo, el Radarange, fue comercializado en 1947 y tenía un precio exorbitante de alrededor de $5000, lo que lo hacía inaccesible para el hogar promedio.

En términos de funcionamiento, el microondas calienta los alimentos mediante un proceso llamado dielectric heating, donde las moléculas de agua en los alimentos absorben las microondas y se calientan. Este fenómeno se produce a una frecuencia de aproximadamente 2.45 GHz, lo que causa que las moléculas de agua se agiten y generen calor, cocinando así los alimentos de manera rápida y eficiente.

Aparte de su funcionamiento, el microondas presenta varias curiosidades. Por ejemplo, a diferencia de otros métodos de cocción, como el horno o la estufa, el microondas calienta los alimentos de manera uniforme desde el interior hacia el exterior. Esto puede llevar a que algunos platos se cocinen más rápido en el centro, lo que a veces resulta en una textura diferente.

Desde su introducción, el microondas ha evolucionado enormemente. A lo largo de las décadas, los modelos se han vuelto más compactos y asequibles, permitiendo que más hogares en todo el mundo adopten esta tecnología. En la actualidad, es difícil imaginar la cocina moderna sin la presencia del microondas, que ha cambiado nuestra relación con la preparación de alimentos.

Un aspecto interesante del microondas es su impacto en la cultura culinaria. Este aparato ha permitido la creación de platos que antes requerían un tiempo de cocción prolongado, lo que ha cambiado nuestra percepción del tiempo en la cocina. Un estudio realizado en 2020 reveló que aproximadamente el 90% de los hogares en Estados Unidos poseen un microondas, lo que refleja su popularidad y utilidad.

El microondas no solo ha revolucionado la cocina, sino que también ha suscitado debates sobre la nutrición y la seguridad alimentaria. Existen mitos sobre la pérdida de nutrientes al usar este electrodoméstico, pero investigaciones han demostrado que cocinar en el microondas puede ser tan efectivo como otros métodos para preservar las vitaminas y minerales en los alimentos.