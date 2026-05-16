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Accidente de Ferrari en Mónaco: velocidad y imprudencia al volante

Un accidente de Ferrari en Mónaco involucró a una conductora y su hija, quienes fueron rescatadas tras un choque a alta velocidad en un túnel.

Hoy 05:56

El accidente de un Ferrari de alta gama ocurrió el 1 de marzo de 2026 en el túnel Louis II en Mónaco, donde una conductora perdió el control del vehículo tras alcanzar 190 km/h.

La mujer, que conducía un Ferrari 296 GTB, superó el límite de velocidad permitido de 50 km/h, lo que llevó a un grave incidente al tomar una curva.

En el vehículo viajaba su hija de 14 años, quien resultó herida en el choque y requirió asistencia de equipos de emergencia.

Ambas fueron trasladadas a un centro médico donde lograron sobrevivir a pesar de la magnitud del impacto, lo que ha generado gran interés en las redes sociales.

El 9 de marzo, un tribunal local emitió una condena de 24 meses de prisión para la conductora, de los cuales ocho meses son efectivos, además de la suspensión de la licencia de conducir por cinco años.

La sentencia se fundamentó en la imprudencia y el riesgo que representó para la vida de terceros al conducir a tal velocidad.

Un video que muestra el vehículo destrozado y la intervención de la policía ha circulado nuevamente en redes sociales, generando diversas reacciones sobre la gravedad del accidente.

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