River tuvo una buena tarde en el Monumental, le ganó a Rosario Central y jugará la final del Apertura

El Millonario tuvo dos penales a favor, uno lo desperdició Montiel y el siguiente lo aprovechó Colidio, para darle el triunfo por 1 a 0 al equipo de Coudet, que disputará el duelo decisivo por el trofeo en Córdoba. Espera por Argentinos o Belgrano.
River Plate tuvo una sólida actuación en el Estadio Monumental, derrotó por 1 a 0 a Rosario Central y se clasificó a la final del Torneo Apertura. El único tanto de la tarde lo convirtió Facundo Colidio desde el punto penal en el complemento.
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