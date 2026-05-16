Caso Corti: la defensa de la abogada sostiene que fue engañada y apunta al entorno del detenido

Fabiola Arce será indagada este lunes, mientras permanece alojada en la Comisaría N° 5 de la Mujer y Familia. La hipótesis de sus abogados es que la droga habría estado dentro de una caja con medicamentos.

Hoy 15:02

La causa por el presunto intento de ingreso de cocaína a Sebastián Corti en su lugar de detención sumó un nuevo capítulo. La defensa de la abogada Fabiola Arce sostiene que la letrada habría sido engañada y que la sustancia atribuida al caso habría sido entregada por el entorno familiar o afectivo del detenido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Arce permanece alojada en la Comisaría N° 5 de la Mujer y Familia, luego de haber sido aprehendida el viernes por la noche en la Comisaría Cuarta, donde Corti se encuentra detenido desde el 15 de abril.

Según trascendió, la imputación tentativa sería “suministro de droga a título gratuito agravado”, mientras la fiscal Florencia Torres Cianferoni avanza con las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Te recomendamos: Nuevo escándalo con Sebastián Corti: una abogada habría intentado pasarle droga en su lugar de detención

De acuerdo con la versión de la defensa, integrada por los abogados Carlos Ríos López y Delfín Santillán, la droga habría estado dentro de una caja con medicamentos destinada a Corti, quien tendría dificultades en las articulaciones de un brazo.

En ese marco, los letrados adelantaron que buscarán sostener la hipótesis de que su defendida no conocía el contenido del paquete y que habría sido utilizada para ingresar el elemento a la dependencia policial.

La abogada será indagada este lunes, trámite considerado prioritario por su defensa. Además, se evalúan planteos para intentar modificar su situación procesal, entre ellos un pedido de arresto domiciliario y un hábeas corpus correctivo.

El incidente original se produjo cuando Arce mantuvo contacto con Corti en la seccional Cuarta. Según la investigación inicial, los movimientos habrían quedado registrados por las cámaras de seguridad y el detenido habría llevado el elemento sospechoso a su boca.

Tras detectarse la situación, personal policial activó el protocolo correspondiente, separó a la abogada y al detenido, y dio intervención a la Fiscalía.

La investigación continuará con la indagatoria de Arce y el análisis de las pruebas reunidas hasta el momento, mientras se busca determinar si existió una maniobra deliberada o si, como sostiene la defensa, la letrada fue víctima de un engaño.