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Manchester City venció al Chelsea en Wembley y es el campeón de la FA Cup

Los Ciudadanos se impusieron por 1-0 con gol de Semenyo y se consagraron ganadores del certamen más antiguo del mundo

Hoy 13:34

Manchester City derrotó por 1-0 a Chelsea en el mítico estadio Wembley y se consagró campeón de la FA Cup, en una final cerrada que se definió con una genialidad.

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El único gol del partido llegó a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando Antoine Semenyo apareció para marcar un auténtico golazo de taco y darle la ventaja al equipo dirigido por Pep Guardiola.

A partir de allí, los “Citizens” se encargaron de cuidar el resultado, controlar los tiempos del encuentro y reducir al máximo las posibilidades ofensivas de Chelsea, que no logró encontrar los caminos para llegar al empate.

En el conjunto londinense, Enzo Fernández fue titular y disputó la totalidad del encuentro, mientras que Alejandro Garnacho ingresó desde el banco en los últimos instantes del partido.

Con esta victoria, Manchester City alcanzó su octava consagración en la FA Cup y quedó a seis títulos de Arsenal, máximo ganador histórico del certamen con 14.

Chelsea, por su parte, cerró una temporada sin títulos y dejó pasar una nueva oportunidad de clasificarse a una competencia internacional. Ahora deberá buscar ese objetivo a través de la Premier League.

TEMAS FA CUP Enzo Fernández Chelsea FC Manchester City FC

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