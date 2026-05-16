El Festival Nacional de la Zamba celebra su 40° edición en Tucumán

El tradicional evento folclórico reúne a bailarines y delegaciones de todo el país este 16 de mayo en el Club Villa Luján de San Miguel de Tucumán.

Hoy 12:56

La provincia de Tucumán vive una nueva edición del Festival Nacional de la Zamba, que este 2026 celebra sus 40 años de historia con una jornada cargada de música, danza y tradición.

El evento se realiza este 16 de mayo en el Club Villa Luján, ubicado en Don Bosco 2257, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y cuenta con la participación de delegaciones y parejas de baile provenientes de distintos puntos del país.

Uno de los momentos más esperados es la competencia por la Consagración de Pareja Nacional de Zamba, certamen que reúne a destacados bailarines en una de las expresiones más representativas del folclore argentino.

Festival Nacional de la Zamba

Además de la competencia, el festival incluye música en vivo con artistas folclóricos invitados y rondas de baile abiertas para toda la comunidad, en una propuesta pensada para compartir y celebrar la cultura popular.