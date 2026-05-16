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“Fake news”: el entorno de Luis Miguel negó una supuesta internación por problemas cardíacos

La versión había sido difundida por una especialista en espectáculos de México y aseguraba que el cantante permanecía hospitalizado en Nueva York.

Hoy 12:48

Los rumores sacudieron a los fanáticos de Luis Miguel en todo el mundo: medios mexicanos afirmaron que el cantante habría sido hospitalizado de urgencia en Nueva York tras sufrir una complicación cardíaca.

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La información, que comenzó a circular este viernes 15 de mayo, encendió las alarmas entre sus seguidores.

La versión de los problemas de salud del cantante fueron difundidos por la especialista en espectáculos Jacqueline Martínez, más conocida como Chamonic.

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Según ella, la novia de Luis Miguel, Paloma, lo habría acompañado a una revisión médica en la ciudad estadounidense. Sin embargo, algo no salió como esperaban y el artista debió ser internado de inmediato por una afección en el corazón.

“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó Chamonic en sus redes sociales.

Según precisó la agencia Noticias Argentinas, fuentes cercanas a Luis Miguel desmintieron versiones sobre una supuesta internación del cantante en Nueva York y aseguraron que el artista “se encuentra en perfecto estado de salud”.

De acuerdo con el entorno del intérprete mexicano, los rumores que circularon en redes sociales y algunos medios carecen de sustento y forman parte de una “fake news infundada”.

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