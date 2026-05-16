Sorpresa en Boca: el entrenador de la Roma aseguró que Paulo Dybala quiere seguir en el club

Gian Piero Gasperini dio una conferencia de prensa previa al clásico ante Lazio y habló sobre el futuro de la Joya.

Hoy 13:40

Paulo Dybala y Boca ya aparecen como protagonistas de una de las novelas del próximo mercado de pases. Sin embargo, en las últimas horas, el futuro del delantero argentino parece haberse acercado nuevamente a la posibilidad de continuar en la Roma.

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En medio de los rumores sobre un posible regreso al fútbol argentino, el entrenador del conjunto italiano, Gian Piero Gasperini, fue contundente al hablar sobre la situación del campeón del mundo con la Selección Argentina.

“Es importante que tanto el club como el jugador tienen la misma idea”, expresó el técnico, al ser consultado por la continuidad del delantero cordobés.

Además, Gasperini reveló que ya hubo primeros contactos entre la dirigencia de Roma y el representante de Dybala, y aseguró que las sensaciones fueron positivas.

El entrenador habló en conferencia de prensa en la previa del clásico ante Lazio, un partido clave para las aspiraciones del equipo de clasificarse a la próxima Champions League.

En ese contexto, el DT mostró optimismo y confió en que ambas partes puedan llegar a un acuerdo económico para destrabar la situación.

“Cuando hay voluntad de ambas partes, siempre se encuentra la solución”, afirmó Gasperini.

De esta manera, mientras Boca sigue atento a cualquier movimiento del mercado, en Roma buscan encaminar la continuidad de Dybala y evitar su salida en la próxima ventana de transferencias.