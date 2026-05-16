Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 MAY 2026 | 19º
X
Somos Deporte

Sorpresa en Boca: el entrenador de la Roma aseguró que Paulo Dybala quiere seguir en el club

Gian Piero Gasperini dio una conferencia de prensa previa al clásico ante Lazio y habló sobre el futuro de la Joya.

Hoy 13:40
Dybala

Paulo Dybala y Boca ya aparecen como protagonistas de una de las novelas del próximo mercado de pases. Sin embargo, en las últimas horas, el futuro del delantero argentino parece haberse acercado nuevamente a la posibilidad de continuar en la Roma.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En medio de los rumores sobre un posible regreso al fútbol argentino, el entrenador del conjunto italiano, Gian Piero Gasperini, fue contundente al hablar sobre la situación del campeón del mundo con la Selección Argentina.

Es importante que tanto el club como el jugador tienen la misma idea”, expresó el técnico, al ser consultado por la continuidad del delantero cordobés.

Además, Gasperini reveló que ya hubo primeros contactos entre la dirigencia de Roma y el representante de Dybala, y aseguró que las sensaciones fueron positivas.

El entrenador habló en conferencia de prensa en la previa del clásico ante Lazio, un partido clave para las aspiraciones del equipo de clasificarse a la próxima Champions League.

En ese contexto, el DT mostró optimismo y confió en que ambas partes puedan llegar a un acuerdo económico para destrabar la situación.

Cuando hay voluntad de ambas partes, siempre se encuentra la solución”, afirmó Gasperini.

De esta manera, mientras Boca sigue atento a cualquier movimiento del mercado, en Roma buscan encaminar la continuidad de Dybala y evitar su salida en la próxima ventana de transferencias.

TEMAS Paulo Dybala Club Atlético Boca Juniors

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Revuelo en el Centro Único de Detenidos por un preso que asegura ser “buscado por un espíritu”
  2. 2. Nuevo escándalo con Sebastián Corti: una abogada habría intentado pasarle droga en su lugar de detención
  3. 3. Persecución y fuga en el barrio Industria: recuperaron una moto robada y el ladrón huyó
  4. 4. Conmoción en Villa Mailín: un hombre llegó sin vida a la posta sanitaria y ordenaron la autopsia
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 16 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con posibles lluvias hacia la noche
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT