Un joven fue salvajemente golpeado en plena Ruta 92

El ataque ocurrió a media mañana de este sábado. La víctima, de 25 años, reconoció a los agresores y terminó hospitalizada con un severo traumatismo ocular.

Hoy 14:19

Un gravísimo hecho de violencia urbana sacudió la tranquilidad de la mañana de este sábado en la ciudad de Añatuya. Un joven de 25 años fue interceptado en la vía pública y recibió una feroz golpiza por parte de dos sujetos, dejándolo con severas lesiones en el rostro, antes de que la policía lograra intervenir para evitar una tragedia mayor.

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El violento episodio se registró alrededor de las 11:00 horas, en la transitada intersección de la Ruta Provincial N° 92 y calle Trieste Tonani, en las inmediaciones del barrio Las Malvinas.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima —domiciliada en el mencionado barrio— regresaba caminando hacia su hogar cuando fue abordada de manera imprevista por dos hombres. Sin mediar palabra, los atacantes comenzaron a propinarle una violenta seguidilla de golpes de puño tanto en el rostro como en distintas partes del cuerpo.

La brutal agresión se estaba desarrollando en plena calle cuando efectivos de la División Prevención de la Departamental 13, que realizaban recorridos de rutina por la zona, divisaron la escena. Los uniformados actuaron de inmediato para poner fin al ataque y resguardar a la víctima.

El joven atacado logró identificar con nombre y apellido a sus dos agresores ante las autoridades, lo que facilitaría su inminente detención.

Minutos después del violento altercado, el muchacho fue trasladado de urgencia al hospital local. Tras ser examinado por los médicos de guardia, se constató que presentaba múltiples contusiones, diagnosticándole un severo traumatismo en el ojo izquierdo producto de los impactos recibidos.

El caso ya se encuentra bajo la órbita de la Comisaría 41 de Añatuya, cuyo personal quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía de turno disponga las medidas judiciales pertinentes contra los atacantes, quienes ya están plenamente identificados.