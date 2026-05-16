Mujer recibe amenazas de muerte tras declarar en caso de narcomenudeo

Una mujer fue amenazada de muerte por teléfono tras ser testigo en un caso de narcomenudeo, lo que desencadenó disparos al aire en su domicilio.
Una mujer en Libertador General San Martín, Jujuy, denunció haber recibido numerosas amenazas de muerte por teléfono, vinculadas a su declaración en un caso de narcomenudeo.
El incidente ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, cuando la víctima atendió una llamada tras 31 intentos fallidos. Durante la conversación, un hombre la amenazó directamente, mencionando que había declarado en su contra.
La amenaza fue explícita: "Me mandaste al frente y a mis hermanos de que vendíamos droga, ya estoy libre y te voy a pegar un tiro en la sien o los voy a mandar a mis hermanos que lo hagan", aseguró el agresor, según fuentes consultadas.
Después de la llamada, la mujer observó desde su casa que dos motocicletas rondaban su domicilio. Al salir a investigar, uno de los ocupantes disparó al aire con un arma de fuego.
Inmediatamente, la víctima alertó a las autoridades, quienes enviaron una comisión de efectivos de Caballería de la Unidad Regional 4 al lugar para investigar el episodio.
La mujer proporcionó información sobre los sospechosos y mencionó que un familiar había declarado en una audiencia relacionada con el caso de narcomenudeo días antes.
A pesar de los esfuerzos de la policía por localizar a los agresores, la búsqueda resultó sin éxito. Las actuaciones fueron enviadas al ayudante fiscal zonal, quien solicitó un relevamiento de cámaras de seguridad y la identificación de posibles testigos.
Finalmente, la denuncia fue formalizada en la Seccional 39°, quedando los efectivos policiales a cargo de las actuaciones complementarias, siguiendo las instrucciones del representante fiscal.