Leonardo Sbaraglia brilla en Cannes junto a Marion Cotillard

Leonardo Sbaraglia se destacó en la presentación de Karma, un thriller dirigido por Guillaume Canet, junto a Marion Cotillard en el Festival de Cannes 2026.

Hoy 15:19

Leonardo Sbaraglia realizó su primera aparición en la alfombra roja del Festival de Cannes 2026, marcando un hito en su carrera y representando a Argentina en un evento de gran prestigio internacional.

El actor argentino deslumbró al público al caminar junto a la aclamada Marion Cotillard, quien es la protagonista de Karma, un thriller francés que se proyectó fuera de competencia en este importante festival de cine.

En la película, Sbaraglia da vida a Daniel, un carpintero que reside en la costa española y que se enfrenta a los desafíos de proteger a Jeanne, interpretada por Cotillard, de un líder sectario que representa una amenaza para su vida.

La dirección y el guion de Karma están a cargo de Guillaume Canet, un reconocido director francés. Las críticas iniciales han sido muy positivas, destacando la atmósfera intensa y el desempeño actoral de Sbaraglia.

Pete Hammond, crítico de Hollywood Deadline, elogió el trabajo del actor, afirmando que “Sbaraglia dota a Daniel de un poderoso sentido y una gran determinación para actuar antes de que sea demasiado tarde”.

Sbaraglia también tendrá una actuación destacada en Amarga Navidad, una nueva película de Pedro Almodóvar que competirá por la Palma de Oro y que se presentará el próximo martes en Cannes.

Un momento sorpresa de la noche fue la entrega de una Palma de Oro honoraria a John Travolta, quien se mostró emocionado al recibir este reconocimiento por su carrera y su nueva película como director, Propeller One-Way Night Coach.