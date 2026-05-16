Messi tendrá una calle con su nombre en Estados Unidos durante el Mundial 2026

El homenaje fue impulsado en una pequeña localidad de 13.000 habitantes en Nueva Jersey y reconoce el impacto deportivo y cultural desde su

Hoy 15:50

Lionel Messi recibirá un homenaje especial en Estados Unidos durante el Mundial 2026. En la localidad de Berkeley Heights, ubicada en el estado de Nueva Jersey, un tramo de Sherman Avenue pasará a llamarse de manera simbólica y temporal “Leo Messi Way”.

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La iniciativa fue presentada durante una sesión pública local y busca reconocer el impacto deportivo y cultural que generó el capitán de la Selección Argentina desde su llegada al Inter Miami de la MLS.

El cartel ya fue instalado junto a Patria Station Café, un café argentino fundado por la bailarina Carolina Zokalski, que se convirtió en un punto de encuentro habitual para la comunidad albiceleste en la zona.

El homenaje fue impulsado por un comité creado por la Municipalidad de Berkeley Heights para organizar actividades vinculadas a la Copa del Mundo.

Entre las propuestas previstas habrá festivales, encuentros para ver partidos, actividades para chicos y hasta un mural temático sobre Messi en el café argentino.

Además, en Patria Station Café se proyectarán todos los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial, en un clima que promete reunir a fanáticos argentinos y seguidores del campeón del mundo.