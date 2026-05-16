La municipalidad de La Banda invita a emprendedores a participar de una capacitación sobre inteligencia artificial

La propuesta se desarrollará en el Cine Teatro Renzi y busca brindar herramientas innovadoras para potenciar proyectos y negocios locales.

Hoy 16:02

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, invita a emprendedores y emprendedoras de la ciudad a participar de la capacitación “Introducción a la IA para Emprendedoras”, una propuesta destinada a brindar herramientas tecnológicas e innovadoras para potenciar proyectos y negocios locales.

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La actividad se desarrollará el jueves 28 a las 15:30 horas, en las instalaciones del Cine Teatro Renzi, ubicado en avenida Besares 151, bajo modalidad presencial.

Esta iniciativa se lleva adelante en articulación con Incotedes y Coca-Cola Foundation, en el marco del programa “Impulsa Tu Negocio”, con el objetivo de acercar conocimientos básicos sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones en el ámbito emprendedor, promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Desde la organización destacaron que durante la capacitación se abordarán herramientas prácticas vinculadas al uso de la inteligencia artificial para mejorar la comunicación, la organización y la promoción de emprendimientos, favoreciendo la incorporación de nuevas tecnologías al trabajo diario.

Las personas interesadas en participar deberán enviar el mensaje “Info La Banda” al número 3884-53-9912 para realizar la inscripción correspondiente.

Finalmente, desde el municipio remarcaron la importancia de generar espacios de formación y actualización destinados a fortalecer el ecosistema emprendedor local, acompañando el crecimiento de quienes impulsan proyectos productivos en la ciudad.