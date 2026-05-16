Comenzó el taller de preparación integral para el embarazo en el CAMM San Fernando

La propuesta “Esperando Acompañadas” está destinada a mujeres gestantes y busca brindar información, contención y acompañamiento durante el embarazo.

Hoy 16:04

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 2 del barrio San Fernando dió inicio a los encuentros del taller “Preparación Integral para el Embarazo (PIM)”, denominado “Esperando Acompañadas”, destinado a mujeres gestantes.

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Esta actividad tiene como fin brindar un espacio de información, contención y acompañamiento, con herramientas útiles para transitar el embarazo de manera saludable y consciente.

El taller contará con 8 encuentros que se realizarán los días viernes, a las 16, en el CAMM N°2, dónde las participantes abordarán distintos aspectos vinculados al cuidado integral durante el embarazo.

La responsable de esta propuesta, Lic. en Obstetricia Susana Sabateso, informó lo siguiente: “Hoy viernes vamos a comenzar unas jornadas de talleres de preparación integral para la maternidad.

Es un conjunto de encuentros que vamos a tener con las embarazadas del barrio San Fernando y las áreas de cobertura, donde vamos a tratar cómo se desarrolla el embarazo en los diferentes trimestres, cuáles son los hábitos saludables que tienen que tener, cuáles son los factores de riesgos que tienen que prestar atención.

Vamos a socializar toda esa información con la familia también, porque vamos a hacer participar a algún familiar o alguna persona del entorno de confianza para que se pueda llevar eso también a las familias.

Tenemos pensado hacer todo esto en ocho encuentros. La modalidad va a ser con charlas donde vamos a compartir contenido y vamos a tener una parte de ejercicios físicos donde las embarazadas van a aprender a moverse, a respirar y sobre todo van a aprender qué es lo que les va a suceder previo al parto y en el momento cuando comienza el trabajo de parto.

Es una instancia muy importante que necesitan tener conocimiento para encararlo con tranquilidad para que pueda transcurrir de la mejor manera. Y aparte también así evitar muchos desenlaces desfavorables.

Cuando la embarazada va a saber qué es lo que le está sucediendo, tiene otra comprensión del entorno, entonces va a poder abordar esa situación con su familia o con la persona que la contenga de otra manera y poder sobrellevar tanto el inicio del trabajo de parto como el trabajo de parto, el posparto y la llegada del niño a la casa también”.

Agregó: “Si tenemos una buena respuesta de la comunidad, tenemos pensado volver a repetirlo en los ciclos que sean necesarios mientras la población lo necesite.

Y después, por supuesto, en paralelo, continuamos con los controles prenatales que se dan periódicamente aquí en el CAMM N°2.

Finalmente, quiero invitar a todas las mujeres que quieran incorporarse a este taller de preparación integral para la maternidad que se va a llevar a cabo en el CAMM San Fernando, todos los viernes, a partir de las 16.

Las participantes serán recibidas por el equipo de salud compuesto por los agentes sanitarios, nutricionista, kinesiólogo, cardiólogo, médico clínico, pediatra, todo lo que ofrecemos aquí, incluso vacunaciones.

Todos los servicios van a estar a disposición de interactuar ese día de la preparación integral para que las mujeres pueda tener una atención más bien integral”

De este modo, el municipio de La Banda continúa impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen la salud y el acompañamiento en cada etapa de la vida, priorizando el bienestar de las vecinas bandeñas.