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Conmoción en Villa Mailín: un hombre llegó sin vida a la posta sanitaria y ordenaron la autopsia

El hecho ocurrió en la previa de la Fiesta Grande en honor al Señor de los Milagros de Mailín. La Fiscalía dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Añatuya.

Hoy 11:48

Una profunda conmoción se generó en la localidad de Villa Mailín, en la previa de la Fiesta Grande en honor a Nuestro Señor de los Milagros, tras la muerte de un hombre de 68 años.

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Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 20.50 en el barrio Sur de esa localidad, bajo jurisdicción de la Subcomisaría de Villa Mailín, dependiente de la Departamental 18.

La víctima fue identificada como Carlos Emiliano Barraza, de 68 años, con domicilio en Villa Mailín.

De acuerdo con los primeros datos, el hombre fue trasladado en un vehículo particular hacia la posta sanitaria, luego de haber sufrido una presunta descompensación en su domicilio, según relataron sus familiares.

El médico de turno realizó maniobras de reanimación, pero no logró obtener respuesta. Ante esto, la Fiscalía interviniente dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Añatuya para la correspondiente autopsia.

Además, se ordenó la entrevista a familiares y una inspección ocular en el domicilio, como parte de las medidas de rigor.

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