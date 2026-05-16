Desvalijaron la casa de Juan Martín Del Potro en Tandil y se llevaron trofeos de su carrera

El extenista fue víctima de un grave hecho de inseguridad en su ciudad natal. Los delincuentes ingresaron a su vivienda y sustrajeron objetos de alto valor sentimental y deportivo.

Hoy 11:27

Juan Martín Del Potro fue víctima de un duro hecho de inseguridad en Tandil, su ciudad natal. Un grupo de delincuentes ingresó a su vivienda durante la noche del viernes y se llevó objetos de enorme valor sentimental y deportivo.

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El robo ocurrió en una casa ubicada en la zona de Don Bosco, donde no había personas al momento del hecho. Según las primeras informaciones, los ladrones rompieron uno de los ventanales para ingresar y luego recorrieron distintos sectores de la propiedad.

Entre los elementos sustraídos habría dinero, joyas, relojes, trofeos, medallas y raquetas pertenecientes al extenista, varios de ellos vinculados a momentos importantes de su carrera profesional.

Cómo fue el robo

La Policía local ya investiga lo ocurrido en la vivienda de “La Torre de Tandil”. De acuerdo con los primeros datos, los delincuentes aprovecharon que la casa estaba vacía para actuar con tiempo y llevarse distintas pertenencias personales.

Fuentes extraoficiales indicaron que entre los objetos robados también habría recuerdos deportivos considerados irremplazables para Del Potro.

El hecho fue descubierto por Patricia Lucas, madre del extenista, quien al regresar a la vivienda encontró desorden, daños materiales y la ausencia de varios objetos de valor. De inmediato, dio aviso a la Policía.

Tras la denuncia, efectivos realizaron tareas periciales en el lugar y desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para intentar identificar a los autores del robo.

Según trascendió, los delincuentes también habrían sustraído una alianza perteneciente al padre de Del Potro, lo que profundizó el impacto emocional del hecho.

Los investigadores no descartan que los asaltantes hayan contado con información previa sobre la vivienda, los objetos que había en su interior y la ausencia de personas al momento de ingresar.