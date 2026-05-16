Milton Giménez volvió a sentir una molestia y encendió las alarmas en Boca

El delantero, con chances de ser titular el martes ante Cruzeiro en reemplazo del lesionado Bareiro, llegaría entre algodones al crucial choque en La Bombonera.

Hoy 11:21

Boca encendió las alarmas por el estado físico de Milton Giménez, quien terminó el entrenamiento del viernes con una molestia en el tobillo derecho y debió someterse a estudios médicos.

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La preocupación apareció en la previa del crucial partido ante Cruzeiro, por la Copa Libertadores, donde el delantero asoma como principal candidato a reemplazar al lesionado Adam Bareiro.

Sin embargo, los resultados llevaron tranquilidad al cuerpo técnico: los estudios descartaron una lesión en la zona afectada. De todos modos, el atacante será evaluado durante el fin de semana para determinar si puede estar disponible.

El encuentro ante Cruzeiro está programado para el martes 19 de mayo, a las 21.30, en La Bombonera.

Giménez venía de finalizar la práctica en el predio de Ezeiza con dolor en la articulación, situación que generó inquietud en el cuerpo técnico xeneize. Su presencia resulta clave ante la baja de Bareiro, quien sufrió dos desgarros: uno en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo.

Una pieza importante en el ataque

Milton Giménez regresó recientemente a la competencia después de estar casi dos meses afuera por una pubalgia, lesión que incluso lo llevó a pasar por el quirófano tras no responder al tratamiento inicial.

Desde su vuelta, el delantero mostró una rápida recuperación futbolística y se transformó en una alternativa importante en el ataque de Boca.

El ex Banfield convirtió en cuatro de los últimos cinco partidos del Xeneize por el Torneo Apertura 2026. Marcó ante Independiente, Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero en la fase regular, además de anotar el empate agónico frente a Huracán en los playoffs.

Aunque aquel encuentro terminó con derrota por 3-2 y eliminación en octavos de final, Giménez volvió a dejar en claro su peso ofensivo.

Ahora, Boca espera que el delantero no vuelva a sentir dolor y pueda estar en condiciones para el duelo copero ante Cruzeiro.