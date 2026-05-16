La lluvia sorprendió a los santiagueños durante la siesta

Una ligera llovizna comenzó alrededor de las 15 horas y sorprendió a los santiagueños durante la siesta, generando un marcado descenso de la temperatura en gran parte de la provincia.

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La jornada se presentó con una sensación térmica de 14 grados, viento del sudeste a 10 kilómetros por hora y una humedad que alcanzó el 85 por ciento.

El cambio en las condiciones climáticas generó un ambiente fresco y húmedo, muy diferente al registrado en días anteriores.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían intensificarse durante la noche.

El organismo anticipa una probabilidad de lluvias del 70 por ciento para las próximas horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones al circular y mantenerse informada sobre la evolución del tiempo.