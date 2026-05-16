Municipalidad de Tucumán refuerza la seguridad en el Palacio de los Deportes

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán refuerza la seguridad en eventos masivos mediante capacitaciones y la coordinación de equipos interdisciplinarios para garantizar el bienestar de los asistentes.

Hoy 17:16

En el marco de las políticas de protección civil impulsadas por la gestión de la intendente Rossana Chahla, se llevó a cabo este viernes una jornada de prácticas preventivas en el Palacio de los Deportes.

El objetivo principal de esta actividad es perfeccionar los Mecanismos de respuesta ante cualquier contingencia, asegurando que los encuentros musicales y deportivos se realicen en un entorno de orden y tranquilidad.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, lideró la jornada de capacitación y asignación de roles para más de 150 agentes, quienes tienen la responsabilidad de garantizar una evacuación ágil y un entorno seguro para las familias asistentes.

Esta actividad incluyó la activa participación de personal de Defensa Civil, la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC), la Policía de la Provincia, Bomberos, personal de Salud y operarios de diversas áreas operativas del municipio.

Fernández explicó que estas prácticas son esenciales para que cada integrante del operativo reconozca su función específica en el terreno. 'Consiste en que el personal sepa cuál es su rol ante una posible emergencia y cómo deben realizar la evacuación. Siguiendo las directivas de nuestra intendenta, nuestra prioridad absoluta es la seguridad de las personas', destacó el funcionario.

Además, el subsecretario subrayó el compromiso del Municipio por ofrecer una experiencia integral a los ciudadanos que asisten al Palacio de los Deportes. Durante la jornada, se definieron las tareas de los coordinadores de Salud y Medio Ambiente, asegurando que en cada evento se dispongan puntos de Ecocanje y equipos dedicados a mantener la higiene y el orden en las instalaciones.

'El Palacio de los Deportes se encuentra en óptimas condiciones. Queremos que la gente disfrute de un momento agradable con amigos o familia, con la tranquilidad de saber que el Municipio está presente cuidando cada detalle', concluyó Fernández.