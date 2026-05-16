En un cierre a lo Madrid, el Celtic le arrebató al Hearts una liga histórica en el final y quedó solo como el máximo campeón de Escocia

El equipo de Edimburgo estuvo a dos minutos de cortar una sequía de 66 años, pero un gol validado por el VAR cambió la historia y le dio al Celtic otro título inolvidable.

Hoy 17:46

El fútbol volvió a demostrar que puede ser tan glorioso como despiadado. El Heart of Midlothian FC estuvo a apenas dos minutos de conquistar una liga histórica después de 66 años de espera, pero el Celtic FC reaccionó en el cierre, dio vuelta el partido y terminó celebrando un nuevo campeonato escocés tras imponerse por 3 a 1 en una definición dramática.

El conjunto de Edimburgo llegaba a la última fecha con la enorme ilusión de cortar la hegemonía de los gigantes de Glasgow. Necesitaba al menos un empate en un Celtic Park repleto para coronarse campeón por primera vez desde 1960. Y durante gran parte de la tarde, la hazaña parecía posible. A los 43 minutos, Lawrence Shankland apareció de cabeza para abrir el marcador y silenciar el estadio.

El Celtic reaccionó antes del descanso gracias a un penal convertido por Arne Engels, en una jugada que generó fuertes protestas de los visitantes. En el complemento, el Hearts resistió con carácter y estuvo muy cerca de sostener el resultado que le daba el título. Incluso, a los 80 minutos, el nigeriano Kelechi Iheanacho estuvo a centímetros de marcar para el local, pero el palo salvó al equipo de Edimburgo.

Sin embargo, el golpe más duro llegó sobre el final. A los 88 minutos, el árbitro anuló un gol de Daizen Maeda por una supuesta posición adelantada. Pero tras la revisión del VAR, la decisión cambió: no había offside y el tanto fue convalidado. El japonés rompió en llanto por la tensión acumulada, mientras que del otro lado comenzó el derrumbe emocional de los hinchas del Hearts, que veían escaparse una consagración histórica.

Ya en tiempo agregado, con el arquero visitante lanzado al ataque en busca de la última oportunidad, Osmand aprovechó el arco vacío y sentenció el 3-1 definitivo. Después llegó la invasión de campo y un nuevo festejo interminable del Celtic, que volvió a sostener su dominio absoluto en el fútbol escocés.

La definición tuvo además un fuerte eco histórico para el Hearts. La última vez que había quedado tan cerca de conquistar la liga fue en 1986, en la temporada final de Alex Ferguson antes de marcharse al Manchester United FC. Aquella vez también perdió el campeonato en la última jornada. Y también el campeón terminó siendo el Celtic.

Con esta consagración, el Celtic FC alcanzó las 56 ligas escocesas, superó las 55 del Rangers FC y quedó como el máximo ganador en la historia del fútbol de Escocia. Además, logró su quinta liga consecutiva y reafirmó una hegemonía que el Hearts estuvo muy cerca de romper en una tarde que quedará marcada para siempre.