Nacho Torres se metió en la interna del PRO: “Hay vanidades y egos que generan rispideces”

El gobernador de Chubut cuestionó el manifiesto crítico contra Javier Milei y admitió malestar entre los mandatarios del partido.

Hoy 18:05

En el último tiempo, el PRO levantó el perfil y busca recuperar el protagonismo perdido rumbo al 2027 electoral. Además de realizar varios actos en la Ciudad y distintos puntos del país, sacaron algunos comunicados que generaron tensiones con el Gobierno de Javier Milei.

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Este último punto causó también cierto ruido interno, en especial con los gobernadores del espacio, que necesitan mantener una relación institucional con Nación. “La Fundación Pensar tiene su propia dinámica, pero sí se discutió que cada vez que saquen un comunicado seamos consultados. Como no lo hicieron, generó molestias”, reconoció el mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, en diálogo con Lorena Maciel en Radio con Vos.

“Los que gobernamos tenemos menos tiempo para sacar comunicados”, apuntó Torres. “Los gobernadores estamos muy abocados a la gestión. Escucho que se habla mucho de candidaturas, pero es muy de microclima. Hay que abrir la ventana y escuchar a la gente. Después habrá tiempo para hablar de eso”, señaló el Gobernador.

En tanto, hizo hincapié en que los gobernadores van a tener una opción propia. “Tenemos la responsabilidad de conformar un espacio republicano y federal. Hay que salir del sistema pendular, de que es Milei o el abismo”, aseveró.

Respecto del apoyo del PRO al Gobierno, Torres señaló: “Creo que hubo un acompañamiento que le dio un apoyo a Milei, pero la gente tiene criterio propio”, sostuvo respecto de la influencia de Macri en su respaldo. “Más que votos le dio gobernabilidad”, remarcó.

“Después hay vanidades y egos que generan rispideces”, deslizó el mandatario. Aunque aclaró: “No reniego de que el PRO tenga aspiraciones de poder. Es un partido que tiene una historia y gobernó. Sentó las bases de discusiones incómodas que después retomó este Gobierno”.

“El PRO tiene que construir y no puede ser un espacio sumiso. Hay que ser protagonistas”, expresó. También diferenció las visiones de las provincias de las que hay en la capital: “PRO federal o porteño es una discusión de hace 10 años”.

Sobre una posible candidatura presidencial, esquivó dar una respuesta contundente: “Vamos a trabajar en el armado de un espacio republicano y federal, una alternativa de poder. Después veremos la discusión de quien encabeza o no”.

Por último se refirió al caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito: “Hay que separar lo político de lo judicial. Pero es un golpe anímico para la población, que está haciendo un esfuerzo muy grande. Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas en un momento de recesión”.