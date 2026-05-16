Sábado de súper acción se vivió en el Autódromo con el RXP

Las tandas cronometradas le pusieron a un día gris el color que faltaba, una vez que la pista se limpió los pilotos mejoraron sus registros, pero el plato fuerte fue por la tarde con las pruebas por tiempos de las categorías 500 cc amateur, intermedios, avanzados y Pro.

Hoy 18:40

La segunda jornada del RXP 10° aniversario, se desarrolló con un incremento de pilotos que arribaron este sábado muy temprano para tomar parte de este evento tan esperado de las dos ruedas.

Las tandas cronometradas le pusieron a un sábado gris el color que faltaba, una vez que la pista se limpió los pilotos mejoraron sus registros, pero el plato fuerte fue por la tarde con las pruebas por tiempos de las categorías 500 cc amateur, intermedios, avanzados y Pro.

Pruebas Demo cronometradas

Divisional Amateur hasta 500 cc.

El ganador luego de 5 vueltas fue Javier Álvarez con Yamaha, 2° Sergio Villalón y 3° Ricardo Tessio.

Categoría Intermedios

EL triunfo fue para Fernando Heredia con Yamaha, 2° Jorge Galibert y 3° Iván Decorte

Categoría Avanzados

La victoria se a manos de Ulises Cavaccini con Yamaha, 2° Julio Romero y 3° Pablo Halac.

Categorías Evo

El vencedor fue Pablo Lucca con Kawasaki, seguido de Facundo Santoro, tercero finalizó Marcelo Rodríguez

Divisional Pro

GanadorClaudio López con Ducati, siendo el piloto más rápido del día, mientras que 2° término Mateo Bongiovanni, y 3° Juan Zarate.

Festejaron el décimo aniversario del RXP

En horas del mediodía, se realizó en la grilla de largada el festejo de los 10 años del evento RXP, con la participación de todo el equipo que comanda Beto Auad y los más de 160 pilotos con sus respectivas motos, fue un momento muy emotivo vitoreado por todos los participantes.