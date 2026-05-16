“Lo tenemos en la mira”: Trump redobló la presión sobre Irán y publicó un video con una amenaza militar

El presidente de Estados Unidos compartió una impactante simulación en Truth Social en medio de la tensión con Teherán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Hoy 19:28

El presidente de Donald Trump publicó este sábado un sugestivo video en su red social Truth Social en el que simuló el derribo de un misil iraní por parte de un buque estadounidense. “Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom”, expresó el mandatario en la grabación.

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La publicación se conoció horas después de que Trump volviera a lanzar fuertes advertencias contra el régimen de Irán, en medio de las tensiones por el bloqueo del estrecho de Ormuz y las negociaciones entre ambos países. “Si no llegan a un acuerdo, la van a pasar muy mal”, afirmó durante una entrevista con la cadena francesa BFM TV.

El mandatario estadounidense también calificó como “inaceptable” la última contrapropuesta iraní y puso en duda la voluntad de Teherán para avanzar en las conversaciones diplomáticas.

En paralelo, Pakistán intensificó su rol como mediador entre Washington y Teherán. El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, llegó este sábado a la capital iraní para mantener reuniones con altos funcionarios del régimen, mientras continúa vigente un frágil alto el fuego en la región.

Por su parte, el canciller iraní Abbas Araqchi aseguró que Irán “no busca armas nucleares” y reconoció que todavía persiste una fuerte desconfianza entre ambas partes.

La tensión internacional también impacta en el mercado energético global. Mientras Estados Unidos mantiene presencia naval en la zona, Irán continúa controlando el paso marítimo en el estrecho de Ormuz y aplica restricciones a distintas embarcaciones comerciales.