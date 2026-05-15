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En vivo: Quimsa va por el boleto a las semifinales de la Liga Nacional ante Instituto en Córdoba

La Fusión lidera 2-1 la serie de cuartos de final y este sábado buscará cerrar la clasificación en condición de visitante. Escúchalo por Radio Panorama.

Hoy 20:00

Quimsa afrontará este sábado un partido decisivo frente a Instituto por los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El equipo santiagueño llega con ventaja de 2 a 1 en la serie y, en caso de conseguir un nuevo triunfo, avanzará a las semifinales del certamen. Se juega desde las 20:30 en el estadio de Atenas. Escúchalo por Radio Panorama.

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