El diputado libertario de la Tesla denunció que le vendieron otra por USD 285 mil y nunca se la entregaron

Manuel Quintar realizó la operación en 2025 y radicó una denuncia por estafas contra una concesionaria de Pilar. En las últimas horas hubo allanamientos y secuestro de vehículos.

Hoy 20:45

El diputado nacional de La Libertad Avanza Manuel Quintar, que esta semana se volvió viral por llegar al Congreso en una Tesla Cybertruck valuada en más de 100 mil dólares, denunció haber sido estafado tras comprar otra camioneta igual por USD 285 mil que nunca le fue entregada.

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Según trascendió, la operación se realizó en 2025 en una concesionaria ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. El legislador habría pagado parte del monto en efectivo y el resto mediante transferencias bancarias, aunque con el paso de los meses jamás recibió el vehículo.

Ante esa situación, Quintar presentó en abril de este año una denuncia penal por estafas ante la Justicia bonaerense. La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Pilar y en las últimas horas derivó en allanamientos realizados por la Policía Bonaerense, además del embargo de vehículos pertenecientes al local denunciado.

El caso tomó mayor repercusión luego de que el diputado fuera visto esta semana circulando por el Congreso con otra Tesla Cybertruck, vehículo que aseguró haber importado legalmente desde Estados Unidos y que, según explicó su entorno, está registrado a su nombre.

La imagen de la camioneta generó polémica en redes sociales por el alto valor del vehículo y por las críticas vinculadas al discurso de austeridad impulsado por el oficialismo.