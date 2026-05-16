“Arde la vida” brilló en Adatise y emocionó al público con un recorrido por la cultura latinoamericana

El espectáculo del Ballet Dorado Perfume de Carnaval fue un éxito y ofreció una puesta llena de música, danza y color.

Hoy 21:34

Con una sala colmada y una ovación del público, el espectáculo “Arde la vida”, presentado por el Ballet Dorado Perfume de Carnaval, se realizó con gran éxito en la Sala Adatise de Santiago del Estero.

La propuesta artística llevó a los espectadores a realizar un recorrido cultural por distintos países y regiones de Latinoamérica a través de la danza, la música y la interpretación escénica, combinando tradición, identidad y emoción en cada cuadro.

Ballet Dorado Perfume de Carnaval

El programa incluyó presentaciones inspiradas en el Litoral Argentino, la Quebrada andina, Santiago del Estero, Perú, Colombia, México y el Caribe, además de cuadros especiales creados por el propio ballet, como “Pulsaciones” y “Urkupiña, Madre”.

Durante la noche se destacaron ritmos tradicionales como chamamé, zamba, chacarera, tango, cumbia, bachata, merengue, landó y caporales, entre otros, generando una experiencia dinámica y cargada de energía.

El espectáculo contó además con la participación de artistas invitados como Mariana Gorrieri, Fiorella Paoletti y David Santillán, quienes aportaron su talento a una puesta que fue ampliamente celebrada por el público.