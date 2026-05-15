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Quimsa cayó ante Instituto en Córdoba y todo se define en el Ciudad

La Fusión dio batalla, pero terminó perdiendo 83 a 80 en el Ángel Sandrin, en el cuarto juego de cuartos de final y el semifinalista se define en Santiago del Estero. La serie quedó 2 a 2.

Hoy 22:30

La Asociación Atlética Quimsa no pudo cerrar la serie en Córdoba y terminó cayendo por 83 a 80 frente a Instituto en el cuarto punto de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. De esta manera, la clasificación a semifinales se definirá el próximo martes en el Estadio Ciudad.

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En el inicio Monacchi con tres triples y el desequilibrio de Whelan adelantó al local, del otro lado llegaron los puntos de Robinson y Figueredo. Ambos entrenadores rotaron equipos, Garello de un lado y Ruesga del otro para un 21 iguales.

Aciertos de Schattmann y Garello le dieron ventaja de nueve a Instituto, la Fusión no estaba fino y un ingreso goleador de Pomare permitía que la Gloria se escape en el score. La visita tenía a Lema como su cuota segura de gol, pero el perímetro de Instituto siguió anotando con Whelan para el 51/33 rumbo al entretiempo. 

El conjunto cordobés bajó su eficacia en triples, mientras que Robinson y Figueredo se encargaron de limar la brecha. Sobre el cierre del pasaje, el juego interno de Saiz y una bomba de Monacchi estampaban el 66/56 cordobés.

Dos triples de Copello acomodaron a los dirigidos por González, pero la Fusión se animó con once tantos de Johnson y una volcada de Meyinsse, pero Vildoza con un nuevo acierto a distancia calmó las aguas. En el final Robinson tuvo la ultima para empatarlo, pero no alcanzó, victoria de Instituto 83/80 para llevar todo al quinto juego a disputarse el martes en el Estadio Ciudad. 

Gastón Whelan 18 puntos y 14 Monacchi fueron los destacados, del otro lado 22 Brandon Robinson y 18 Tyren Johnson.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet

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