Volvimos a ver a Paco, el ternerito viral que conquistó a los santiagueños

Diario Panorama regresó a la Granja Las Catas para reencontrarse con el animalito que se ganó el corazón de miles de usuarios en redes sociales.

Hoy 22:05

A principios de este año, Paco, un ternerito de apenas dos meses, se volvió viral en redes sociales y conquistó a miles de santiagueños con una escena tan tierna como inesperada: jugando bajo la lluvia y chapuceando en los charcos junto a los perros de la Granja Las Catas.

Ahora, Diario Panorama volvió a la granja familiar para reencontrarse con Paco, conocer cómo está y compartir nuevamente su historia, esa que nació de la simpleza del campo y terminó despertando una ola de ternura en toda la provincia.

Paco vive en la Granja Las Catas como un integrante más de la familia. Su historia comenzó con un desafío: su mamá, al ser primeriza, tuvo dificultades para amamantarlo, por lo que la familia decidió criarlo a mamadera, con cuidados constantes, paciencia y mucho cariño.

Desde entonces, el pequeño ternero se integró por completo a la vida cotidiana del lugar, donde comparte espacios con otros animales y recibe el afecto de quienes visitan la granja.

La fama llegó de manera inesperada. Durante una jornada de lluvia en Santiago del Estero, Paco salió a jugar entre los charcos junto a los perros de la granja. Su comportamiento, más parecido al de un perrito que al de un ternero, llamó la atención de su familia, que decidió grabarlo y compartir el video.

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Las imágenes fueron encontradas por Diario Panorama y rápidamente se volvieron virales, multiplicando reproducciones, comentarios y muestras de cariño. Desde ese momento, muchos santiagueños comenzaron a acercarse a la granja con un objetivo claro: conocer a Paco.

Invitado por Cecilia, el equipo de Diario Panorama visitó nuevamente la Granja Las Catas, donde Analía contó en detalle cómo sigue la vida de Paco y cómo el lugar se transformó en un espacio ideal para disfrutar de un verdadero día de campo.

Paco (DP)

La propuesta permite conocer animales, darles de comer, sentarse a tomar mate y compartir momentos en familia, siempre desde una mirada basada en el respeto, el cuidado y la protección de los animales.

Más allá de la viralización, la historia de Paco deja un mensaje simple y valioso: el contacto con la naturaleza, la crianza responsable y el amor por los animales pueden generar momentos capaces de alegrarle el día a toda una provincia.

Desde Diario Panorama agradecemos a la familia de la Granja Las Catas por abrir nuevamente sus puertas y permitirnos volver a encontrarnos con Paco, el ternerito que sigue transmitiendo ternura, paz y alegría.