Pilotos de la Fuerza Aérea Argentina dieron un paso histórico con el F-16 en Estados Unidos

Pilotos de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) lograron un avance significativo en su proceso de adiestramiento al concretar su primer vuelo solo a bordo de aeronaves F-16 Fighting Falcon, en el marco del Programa “Peace Cóndor”, que impulsa la incorporación de este sistema de armas al país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El entrenamiento se desarrolla en los Estados Unidos, en la base del 195th Fighter Squadron de la Guardia Aérea Nacional de Arizona, en la ciudad de Tucson, unidad reconocida como uno de los principales centros de instrucción de pilotos de F-16 a nivel mundial.

Allí, un grupo seleccionado de oficiales argentinos cumple distintas fases de formación técnica y táctica bajo estándares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, considerados entre los más exigentes para la operación de esta plataforma multirol.

La concreción del vuelo solo representa un hito clave en la carrera de los aviadores y en el avance del programa, ya que certifica la capacidad de los pilotos para operar la aeronave de manera autónoma, en el marco del proceso de transición hacia nuevas capacidades para la Defensa Nacional.

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que la formación no parte de cero, debido a los intercambios de instructores y la experiencia previa de la Fuerza Aérea Argentina, lo que permitió a los pilotos acceder directamente a instancias avanzadas del curso de transición del F-16, omitiendo etapas iniciales de instrucción.

Asimismo, se indicó que los oficiales se prepararon previamente en el país con entrenamientos físicos y horas de vuelo en aeronaves IA-63 Pampa III, además del uso de simuladores tácticos de última generación que replican sistemas de combate similares a los del F-16.

El programa también contempla el fortalecimiento del dominio de la doctrina OTAN y USAF, así como del idioma inglés técnico aeronáutico, aspectos fundamentales para la integración operativa en escuadrones internacionales de instrucción.

Las autoridades señalaron que el proceso de capacitación continuará durante 2026, con el objetivo de consolidar un núcleo de pilotos instructores que permita replicar el sistema de formación en Argentina y avanzar hacia la autonomía operativa del sistema F-16 en la Fuerza Aérea.