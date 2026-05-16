Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 MAY 2026 | 14º
X
Somos Deporte

Old Lions es finalista en Tucumán y logró el ascenso a la Super Liga “A” 2027

El conjunto santiagueño venció 2-0 a Alemán B, aseguró una plaza histórica para la FeSAH y peleará por el título este domingo desde las 16.

Hoy 23:08
Old Lions Hochey

Old Lions Rugby Club escribió una página histórica en Tucumán al derrotar por 2 a 0 a Alemán B y clasificarse a la final de la Super Liga Hockey “B” de Caballeros. Con este triunfo, el conjunto santiagueño además aseguró el ascenso a la Super Liga Hockey “A” 2027, garantizando una plaza para la Federación Santiagueña Amateur de Hockey.

El León protagonizó un partido muy sólido y recién pudo romper la resistencia rival en el tramo final del encuentro. A los 52 minutos, Nicolás Riera abrió el marcador y desató el festejo santiagueño en Tucumán.

Ya con Alemán B obligado a adelantarse, Old Lions encontró espacios y liquidó el partido a los 57 minutos gracias al tanto de Leandro Bica, que selló el definitivo 2 a 0 para asegurar la clasificación y el ascenso.

Con este enorme resultado, Old Lions Rugby Club se metió en la gran final del certamen y este domingo irá en busca del título frente al ganador del duelo entre Los Tarcos y Talleres.

TEMAS Old Lions Rugby Club

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. River tuvo una buena tarde en el Monumental, le ganó a Rosario Central y jugará la final del Apertura
  2. 2. Revuelo en el Centro Único de Detenidos por un preso que asegura ser “buscado por un espíritu”
  3. 3. Quimsa cayó ante Instituto en Córdoba y todo se define en el Ciudad
  4. 4. Nuevo escándalo con Sebastián Corti: una abogada habría intentado pasarle droga en su lugar de detención
  5. 5. Caso Corti: la defensa de la abogada sostiene que fue engañada y apunta al entorno del detenido
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT