Old Lions es finalista en Tucumán y logró el ascenso a la Super Liga “A” 2027

El conjunto santiagueño venció 2-0 a Alemán B, aseguró una plaza histórica para la FeSAH y peleará por el título este domingo desde las 16.

Hoy 23:08

Old Lions Rugby Club escribió una página histórica en Tucumán al derrotar por 2 a 0 a Alemán B y clasificarse a la final de la Super Liga Hockey “B” de Caballeros. Con este triunfo, el conjunto santiagueño además aseguró el ascenso a la Super Liga Hockey “A” 2027, garantizando una plaza para la Federación Santiagueña Amateur de Hockey.

El León protagonizó un partido muy sólido y recién pudo romper la resistencia rival en el tramo final del encuentro. A los 52 minutos, Nicolás Riera abrió el marcador y desató el festejo santiagueño en Tucumán.

Ya con Alemán B obligado a adelantarse, Old Lions encontró espacios y liquidó el partido a los 57 minutos gracias al tanto de Leandro Bica, que selló el definitivo 2 a 0 para asegurar la clasificación y el ascenso.

Con este enorme resultado, Old Lions Rugby Club se metió en la gran final del certamen y este domingo irá en busca del título frente al ganador del duelo entre Los Tarcos y Talleres.