La Banda: recuperaron una moto robada que había sido abandonada por dos sospechosos

El motovehículo había sido denunciado como robado por una vecina de la ciudad bandeña y fue encontrado abandonado en una calle del barrio Textil.

Hoy 23:19

Un recorrido preventivo realizado por personal policial permitió hallar una motocicleta con pedido de secuestro vigente, la cual había sido abandonada en cercanías de una vivienda del barrio Textil.

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El operativo se concretó alrededor de las 20 del viernes, cuando efectivos lograron localizar el rodado que tenía pedido de secuestro vigente por una causa denunciada por una mujer domiciliada en el barrio Salta Prolongación.

Según fuentes policiales, una vecina de la zona informó a los uniformados que cerca de las 18 dos hombres conocidos como “El Catamarqueño” y “Openchina” dejaron abandonado el rodado en cercanías de su domicilio y luego se retiraron caminando. Además, señaló que ambos serían conocidos en el sector por cometer distintos hechos ilícitos.

Tras constatar los números de cuadro y motor, los efectivos confirmaron que se trataba de la motocicleta buscada, por lo que procedieron a su secuestro y traslado a sede policial.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº15 y de la Brigada de Investigaciones, bajo las directivas del fiscal Dr. José Piña, quien dispuso la entrega del vehículo a la damnificada una vez presentada la documentación correspondiente.