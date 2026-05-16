River ya conoce cuándo y dónde jugará la final del Torneo Apertura

El Millonario venció a Rosario Central y espera por Argentinos Juniors o Belgrano para disputar el partido decisivo del campeonato en Córdoba.

Hoy 23:36

River Plate se convirtió este sábado en el primer finalista del Torneo Apertura tras derrotar por 1 a 0 a Rosario Central con un gol de penal de Facundo Colidio. De esta manera, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet disputará el encuentro más importante del semestre y ahora aguarda por el vencedor de la semifinal entre Argentinos Juniors y Belgrano.

La gran final del campeonato ya tiene fecha confirmada: se jugará el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 horas. Será un duelo único que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino.

Tal como resolvió el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, el partido decisivo se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes. El estadio cordobés ya fue escenario de definiciones importantes en los últimos años, como la Copa de la Liga Profesional 2022 y la Superliga Argentina 2019.

La transmisión de la final estará a cargo de las señales ESPN Premium y TNT Sports, encargadas habitualmente de emitir los encuentros decisivos del torneo local.

El formato de la definición será a partido único y en cancha neutral. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario compuesto por dos tiempos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.

Además del título, el ganador del Torneo Apertura obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y también el derecho a disputar el Trofeo de Campeones a fin de año.