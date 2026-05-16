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Martin Garrix desató una fiesta electrónica inolvidable en Buenos Aires

El reconocido DJ holandés regresó al país con un show agotado en el Movistar Arena, donde hizo vibrar a miles de fanáticos con sus mayores éxitos.

Hoy 23:08
Martin Garrix

El DJ y productor Martin Garrix volvió a reencontrarse con el público argentino en una noche cargada de energía y emoción en el Movistar Arena, en el marco de su gira “Martin Garrix Americas Tour”.

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Con entradas totalmente agotadas, miles de fanáticos coparon el estadio desde temprano para disfrutar de una experiencia electrónica de primer nivel. La previa estuvo a cargo de Cocho, Mar Monzón y Lulu Matheou, quienes calentaron el ambiente con un set B2B que hizo bailar al público desde el inicio.

Más tarde, el DJ Julián Jordan elevó aún más la expectativa antes de la salida de Garrix. “Argentina is my house”, lanzó ante un estadio que respondió con ovaciones y una energía desbordante.

Cerca de las 21.50, Martin Garrix apareció finalmente sobre el escenario y el Movistar Arena explotó. Luces, pantallas, efectos visuales y una catarata de hits transformaron el show en una verdadera fiesta colectiva, con miles de personas saltando y levantando las manos al ritmo de cada canción.

El artista holandés volvió a demostrar la fuerte conexión que mantiene con el público argentino, que lo recibió una vez más con una noche inolvidable y una ovación constante de principio a fin.

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