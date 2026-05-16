Nicole Neumann celebra los 15 años de Allegra con un viaje a Orlando

Nicole Neumann comparte momentos de su viaje a Orlando para celebrar los 15 años de Allegra Cubero, destacando la experiencia en Walt Disney World Resort.

Hoy 23:28

Nicole Neumann ha comenzado un viaje soñado para conmemorar los 15 años de su hija Allegra Cubero, compartiendo con sus seguidores detalles de las vacaciones familiares en Florida, Estados Unidos.

El destino seleccionado para esta celebración fue Orlando, donde se hospedaron en el Walt Disney World Resort, específicamente en el sector exclusivo de Animal Kingdom.

A través de sus redes sociales, la modelo ha compartido diversas postales del recorrido junto a sus hijas, su pareja Manu Urcera y el pequeño Cruz, brindando un vistazo a la intimidad de su viaje.

Nicole también mostró la vista desde su balcón, donde era posible observar jirafas caminando por el predio, lo que representa una de las experiencias más llamativas de su estadía en el resort.

En una de sus historias, la destacada modelo compartió un momento divertido mientras su hija la grababa limpiando la sillita de Cruz, comentando entre risas: “Acá mamá con su toc limpiando la sillita”.

Este viaje había suscitado gran expectativa previamente, ya que se acordó que Nicole le regalaría esta experiencia a Allegra, mientras que Fabián Cubero se encargaría de organizar la fiesta de 15.

Recientemente, Nicole Neumann también sorprendió a sus seguidores tras la fiesta de 15 de Allegra, organizada por Mica Viciconte y Fabián Cubero, donde optó por no involucrarse en las polémicas críticas hacia el evento, mostrando su apoyo y entusiasmo por los looks de su hija.