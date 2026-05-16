Video: violento episodio en un torneo de fútbol amateur terminó con varios heridos

Un grave hecho de violencia se registró este sábado en el marco del torneo de la Liga Master Fútbol 11, cuando un encuentro entre los equipos Los Garzas y Canallas terminó con varios jugadores golpeados y escenas de tensión en un predio, ubicado sobre Avenida Lugones.

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El episodio ocurrió alrededor de las 14:30 y generó preocupación entre los presentes, ya que el partido derivó en enfrentamientos que dejaron varios lesionados. Según trascendió, hubo futbolistas con diferentes golpes producto de los incidentes ocurridos dentro y fuera del campo de juego.

El hecho volvió a encender la alarma por la violencia en el fútbol amateur, una problemática que se repite en distintos torneos y que afecta tanto a jugadores como a familiares y espectadores que asisten cada fin de semana a las canchas.