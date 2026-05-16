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Video: violento episodio en un torneo de fútbol amateur terminó con varios heridos

Un partido de la Liga Master Fútbol 11 culminó con lesionados tras incidentes entre Los Garzas y Canallas.

Hoy 22:44
Fútbol Amateur

Un grave hecho de violencia se registró este sábado en el marco del torneo de la Liga Master Fútbol 11, cuando un encuentro entre los equipos Los Garzas y Canallas terminó con varios jugadores golpeados y escenas de tensión en un predio, ubicado sobre Avenida Lugones.

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El episodio ocurrió alrededor de las 14:30 y generó preocupación entre los presentes, ya que el partido derivó en enfrentamientos que dejaron varios lesionados. Según trascendió, hubo futbolistas con diferentes golpes producto de los incidentes ocurridos dentro y fuera del campo de juego.

El hecho volvió a encender la alarma por la violencia en el fútbol amateur, una problemática que se repite en distintos torneos y que afecta tanto a jugadores como a familiares y espectadores que asisten cada fin de semana a las canchas.

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