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Ucrania volvió a atacar una fábrica clave para el abastecimiento militar de Rusia

La ofensiva provocó un incendio en la planta Azot, utilizada para producir insumos destinados a proyectiles de artillería. Es el sexto ataque contra esa instalación.

Hoy 22:26

Ucrania lanzó durante la madrugada de este sábado un nuevo ataque con drones sobre territorio de Rusia y provocó un incendio en la planta química Azot, ubicada en la región de Stávropol, considerada estratégica para el abastecimiento de materias primas destinadas a la fabricación de proyectiles de artillería.

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El ataque se produjo en la ciudad de Nevinnomissk y, aunque las autoridades rusas aseguraron que las defensas antiaéreas lograron interceptar los drones y minimizaron los daños, distintos videos difundidos en redes sociales mostraron llamas y humo saliendo de la planta tras la ofensiva.

La instalación atacada es utilizada para producir insumos químicos vinculados tanto a fertilizantes como a la industria militar rusa, motivo por el cual se convirtió en un objetivo frecuente de las operaciones ucranianas. Según reportes oficiales, se trata del sexto ataque registrado contra esa planta desde el inicio de la guerra.

Mientras tanto, la tensión continúa creciendo en las regiones fronterizas rusas. En Bélgorod, un dron impactó contra un automóvil y provocó la muerte de un civil, en una zona que acumula decenas de víctimas por bombardeos y ataques aéreos en los últimos meses.

En paralelo, Ucrania denunció una nueva ola masiva de drones lanzados por Rusia sobre distintas ciudades del país. De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, durante una sola noche fueron detectados 294 drones, de los cuales 269 lograron ser neutralizados.

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