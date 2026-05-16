Llegó la nieve a Córdoba: los primeros copos se registraron en el Cerro Champaquí

El fenómeno se dio tras un marcado descenso de temperatura en las sierras.

Hoy 22:21

El frío llegó con todo a Córdoba y este sábado dejó una de las postales más esperadas: los primeros copos de nieve cayeron sobre el Cerro Champaquí.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pasadas las 16, una fina nevada comenzó a cubrir de blanco parte del paisaje en la zona más alta de la provincia. Desde el refugio Herencia Serrana difundieron imágenes del fenómeno

La llegada de la nieve ya había sido anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió una alerta para el oeste provincial ante el marcado descenso de temperatura que afecta a gran parte del territorio cordobés.