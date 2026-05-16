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Llegó la nieve a Córdoba: los primeros copos se registraron en el Cerro Champaquí

El fenómeno se dio tras un marcado descenso de temperatura en las sierras.

Hoy 22:21

El frío llegó con todo a Córdoba y este sábado dejó una de las postales más esperadas: los primeros copos de nieve cayeron sobre el Cerro Champaquí.

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Pasadas las 16, una fina nevada comenzó a cubrir de blanco parte del paisaje en la zona más alta de la provincia. Desde el refugio Herencia Serrana difundieron imágenes del fenómeno

La llegada de la nieve ya había sido anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió una alerta para el oeste provincial ante el marcado descenso de temperatura que afecta a gran parte del territorio cordobés.

Según las previsiones, las condiciones podrían intensificarse durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo. Incluso, no se descarta que las nevadas alcancen otros sectores de las Altas Cumbres e incluso algunas zonas más bajas del norte de Punilla.

En cambio, las chances de nieve en la ciudad de Córdoba son prácticamente nulas, aunque sí se espera un fuerte descenso térmico. Para el domingo se anuncian mínimas de entre 2 y 3 grados, en un escenario plenamente invernal.

Además, el meteorólogo Marcelo Madelón advirtió que estas condiciones serán propicias para la aparición de heladas, especialmente durante la mañana del lunes.

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