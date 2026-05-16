Ciberdelito en Santiago: cayeron en La Rioja dos acusados de estafar por más de $19 millones

Los sospechosos ofrecían falsas inversiones financieras a través de redes sociales y habrían estafado a varias personas.Los acusados fueron trasladados a Santiago del Estero tras ser detenidos en La Rioja.

Hoy 21:52

Una investigación por una millonaria estafa virtual terminó con la detención de un hombre y una mujer en la provincia de La Rioja, acusados de integrar una maniobra fraudulenta vinculada a falsas inversiones financieras realizadas a través de redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La causa se inició tras una denuncia por una modalidad de “phishing”, en la que los sospechosos promocionaban supuestas acciones comerciales y prometían elevados rendimientos económicos. De acuerdo con la investigación, numerosas personas transfirieron importantes sumas de dinero creyendo que adquirían activos financieros legítimos. El perjuicio económico estimado supera los 19 millones de pesos.

A partir de las tareas investigativas, los especialistas lograron rastrear las operaciones digitales y determinar que los presuntos autores se encontraban en territorio riojano. Con esos datos, una comisión policial viajó hasta esa provincia y concretó allanamientos simultáneos en dos viviendas de la capital.

Durante los procedimientos fueron detenidos ambos sospechosos y se secuestraron tarjetas bancarias, teléfonos celulares de alta gama, dispositivos de almacenamiento y documentación considerada clave para la causa.

En el operativo intervino personal del Departamento de Ciberseguridad junto a efectivos de la División Delitos Económicos de la Policía de La Rioja, bajo las directivas de la Unidad Fiscal interviniente y del Juez de Control y Garantías de Santiago del Estero, quien ordenó la extradición de los acusados hacia territorio santiagueño.