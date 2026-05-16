Pozo Hondo: recuperaron una moto robada hace ocho años en Tucumán

La motocicleta tenía pedido de secuestro vigente desde 2018. Un joven de 21 años aseguró haberlo comprado por $500 mil y no tenía documentación.

Hoy 21:40

Un control policial realizado en un camino vecinal de Cashico, departamento Pozo Hondo, terminó con el secuestro de una motocicleta que registraba pedido por robo desde hace ocho años. El conductor, un joven de 21 años, aseguró haberla comprado recientemente en Tucumán.

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Según informaron fuentes policiales, el operativo se concretó alrededor de las 21 del sábado, cuando personal de la Comisaría Comunitaria Nº 26 realizaba recorridos preventivos y detectó a un motociclista que circulaba sin patente y sin las medidas de seguridad obligatorias.

Al identificar al conductor, domiciliado en la localidad de Tres Cruces, los uniformados constataron que no poseía documentación del vehículo. El joven manifestó que había comprado la motocicleta días atrás en Tucumán por la suma de 500 mil pesos en efectivo.

Ante las sospechas, intervino personal de la Planta Verificadora y, tras controlar la numeración del motor, el sistema arrojó que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por robo desde el 12 de marzo de 2018, con denuncia radicada en la ciudad de Concepción.

Del procedimiento tomó intervención la fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del motovehículo y el inicio de los trámites correspondientes para restituirlo a su legítimo propietario.