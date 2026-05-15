Güemes terminó con nueve y fue goleado en su visita a Colegiales por la Primera Nacional

El Gaucho, que había reaccionado con uno menos y lo había empatado, terminó sufriendo una dura derrota por 4 a 1 en Buenos Aires.

Hoy 18:00

Güemes sufrió una dura derrota este sábado al caer por 4 a 1 frente a Colegiales, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño terminó con nueve jugadores y dejó escapar un partido clave en la lucha por la permanencia.

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El conjunto local golpeó primero a los 29 minutos del primer tiempo gracias al tanto de González, que puso el 1 a 0 para Colegiales. Sobre el cierre de la etapa inicial, el panorama se complicó aún más para el equipo dirigido por Juan Vita, ya que a los 43 minutos fue expulsado Godoy, dejando al Gaucho con un hombre menos para afrontar todo el complemento.

Pese a la inferioridad numérica, Güemes reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate a los 14 minutos por intermedio de Sala, que marcó el 1 a 1 y le devolvió la ilusión al elenco santiagueño. Sin embargo, la resistencia duró poco y el local terminó inclinando la balanza en una ráfaga letal.

A los 25 minutos, Toloza volvió a adelantar a Colegiales con el 2 a 1 y apenas cinco minutos después apareció Montiel para ampliar la diferencia y dejar muy golpeado al conjunto visitante. Güemes no pudo sostener el empate conseguido y empezó a desmoronarse en el tramo final del encuentro.

A los 40 minutos, el local dispuso de un penal y Rivero no falló para establecer el definitivo 4 a 1. Para completar una tarde negra, a los 44 minutos fue expulsado Vanegas por doble amarilla y Güemes terminó el partido con apenas nueve futbolistas.

Con esta derrota, Güemes quedó con 13 puntos y se ubica en el puesto 16, producto de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas. El equipo santiagueño perdió un duelo directo por la permanencia y podría caer en zona de descenso si Gimnasia y Tiro y Almagro suman de a tres en esta fecha.

En la próxima jornada, el Gaucho buscará recuperarse cuando reciba en la Isla a Patronato.