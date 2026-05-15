Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 MAY 2026 | 15º
X
Somos Deporte

Güemes terminó con nueve y fue goleado en su visita a Colegiales por la Primera Nacional

El Gaucho, que había reaccionado con uno menos y lo había empatado, terminó sufriendo una dura derrota por 4 a 1 en Buenos Aires.

Hoy 18:00

Güemes sufrió una dura derrota este sábado al caer por 4 a 1 frente a Colegiales, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño terminó con nueve jugadores y dejó escapar un partido clave en la lucha por la permanencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto local golpeó primero a los 29 minutos del primer tiempo gracias al tanto de González, que puso el 1 a 0 para Colegiales. Sobre el cierre de la etapa inicial, el panorama se complicó aún más para el equipo dirigido por Juan Vita, ya que a los 43 minutos fue expulsado Godoy, dejando al Gaucho con un hombre menos para afrontar todo el complemento.

Pese a la inferioridad numérica, Güemes reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate a los 14 minutos por intermedio de Sala, que marcó el 1 a 1 y le devolvió la ilusión al elenco santiagueño. Sin embargo, la resistencia duró poco y el local terminó inclinando la balanza en una ráfaga letal.

A los 25 minutos, Toloza volvió a adelantar a Colegiales con el 2 a 1 y apenas cinco minutos después apareció Montiel para ampliar la diferencia y dejar muy golpeado al conjunto visitante. Güemes no pudo sostener el empate conseguido y empezó a desmoronarse en el tramo final del encuentro.

A los 40 minutos, el local dispuso de un penal y Rivero no falló para establecer el definitivo 4 a 1. Para completar una tarde negra, a los 44 minutos fue expulsado Vanegas por doble amarilla y Güemes terminó el partido con apenas nueve futbolistas.

Con esta derrota, Güemes quedó con 13 puntos y se ubica en el puesto 16, producto de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas. El equipo santiagueño perdió un duelo directo por la permanencia y podría caer en zona de descenso si Gimnasia y Tiro y Almagro suman de a tres en esta fecha.

En la próxima jornada, el Gaucho buscará recuperarse cuando reciba en la Isla a Patronato.

TEMAS Primera Nacional Club Atlético Güemes

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Revuelo en el Centro Único de Detenidos por un preso que asegura ser “buscado por un espíritu”
  2. 2. Nuevo escándalo con Sebastián Corti: una abogada habría intentado pasarle droga en su lugar de detención
  3. 3. En vivo: River y Rosario Central definen al primer finalista del Torneo Apertura en un duelo que promete
  4. 4. Persecución y fuga en el barrio Industria: recuperaron una moto robada y el ladrón huyó
  5. 5. Conmoción en Villa Mailín: un hombre llegó sin vida a la posta sanitaria y ordenaron la autopsia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT