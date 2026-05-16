Drama en Mar del Tuyú: el avance del mar destruyó la playa y pone en riesgo viviendas

El fenómeno se agravó tras las recientes tormentas y una pleamar inusual. Vecinos denuncian años de erosión costera y apuntan contra el desarrollo urbano sobre los médanos.

Hoy 18:31

El avance del mar en Mar del Tuyú generó fuerte preocupación entre vecinos y turistas luego de las tormentas y el fenómeno de ciclogénesis que afectó a la Costa Atlántica durante los últimos días. La erosión costera se agravó de manera notable y, en algunos sectores, el agua llegó hasta las viviendas ubicadas frente al mar.

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Las marejadas golpearon directamente contra construcciones levantadas hace décadas sobre la línea costera. En varios puntos, los cimientos quedaron expuestos, se fracturaron losas de hormigón y desapareció gran parte de la playa. Incluso hubo evacuaciones preventivas ante el riesgo de derrumbe de algunas estructuras.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud del impacto. Uno de los sectores más afectados fue el Paseo Stella Maris, que quedó prácticamente suspendido en el aire tras el retroceso de la arena. Además, reapareció una antigua calle asfaltada que permanecía enterrada bajo los médanos desde 1984.

Vecinos de la zona responsabilizaron al avance urbano sobre la costa y cuestionaron la eliminación de médanos naturales. “Los terrenos están en el mar, el mar no está haciendo nada malo”, expresó una mujer entrevistada por A24, quien recordó que décadas atrás existían más de cien metros de médanos entre las casas y el agua.

Según denunciaron los habitantes, el deterioro no solo amenaza viviendas y afecta al turismo, sino que además deja expuestos escombros y hierros peligrosos sobre la playa. “Hay peligro para chicos y adultos porque pueden lastimarse con los restos de las estructuras”, advirtieron.

La erosión costera en Mar del Tuyú arrastra antecedentes desde hace más de treinta años y tuvo uno de sus episodios más graves tras el temporal de 1993. Desde entonces, proliferaron defensas improvisadas como paredones, piedras, bolsas de arena y neumáticos para intentar frenar el avance del mar.

Tras aquella emergencia, la provincia impulsó una ley de expropiación de inmuebles en riesgo sobre la costa. Sin embargo, la normativa aún no pudo aplicarse completamente por falta de recursos económicos y vencerá el próximo 16 de julio sin avances concretos.