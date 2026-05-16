El humor compartido potencia la felicidad en las relaciones de pareja

Un estudio de la Universidad de Kansas destaca la importancia del humor compartido para la felicidad en las relaciones de pareja.

Hoy 19:01

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Kansas ha revelado que el humor compartido entre parejas es fundamental para la felicidad en la relación. A menudo, se considera que la comunicación y la compatibilidad son esenciales para el éxito de una relación, sin embargo, este estudio aporta una nueva perspectiva.

Según el autor del estudio, Jeffrey Hall, “la gente dice que quiere sentido del humor en su pareja”, pero el verdadero indicador de satisfacción no es solo el humor individual, sino el humor que las parejas crean juntas.

Hall llevó a cabo 39 estudios a lo largo de 30 años, involucrando a más de 15.000 participantes, lo que le permitió obtener conclusiones sólidas sobre lo que sostiene y destruye las relaciones. Resulta que no es suficiente con tener una pareja graciosa, sino que coincidir en el sentido del humor es lo que realmente importa.

Una investigación de la Universidad de Nuevo México respalda esta idea, señalando que un buen sentido del humor puede hacer a una persona más atractiva. Esto explica por qué una persona con un buen sentido del humor puede ser preferida sobre alguien que, aunque físicamente atractivo, carece de esta cualidad.

La risa, como bien se dice, es la mejor medicina, y esto es especialmente cierto para las parejas que enfrentan momentos estresantes. La risa promueve la liberación de hormonas que alivian el estrés y fomentan un ambiente de bienestar, lo que resulta vital en tiempos difíciles.

Los expertos destacan que no solo se necesita una pareja divertida, sino que es crucial que ambas partes compartan el mismo sentido del humor. Ya sea sarcasmo o comedia física, la compatibilidad humorística es un factor determinante en la satisfacción de la relación.

Esta nueva investigación publicada en Psychological Science enfatiza que el humor no es solo un aspecto placentero de una relación, sino que actúa como una herramienta poderosa para mantener el interés y mejorar la calidad del vínculo a lo largo del tiempo, un aspecto que merecía mayor atención en estudios previos.