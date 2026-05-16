Los Juveniles de Central Córdoba y un fin de semana positivo: todos los resultados

Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la décima fecha del Torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, al enfrentar a las de Atlético de Rafaela. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª se presentaron de locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de visitantes.

•La 4ª división ganó 3-0. Goles: Vargas, Nazer y Campos (CC).

•La 5ª división ganó 2-0. Goles: Villalba y Martel (CC).

•La 6ª división empató 1-1. Goles: Barraza (CC); Denis Stracqualursi (AR).

•La 7ª división ganó 1-0. Goles: Avila (CC).

•La 8ª división empató 0-0.

•La 9ª división perdió 1-0. Goles: Bracaccin (AR).

En la próxima fecha, la décima del torneo, que se disputará el sábado 23 de mayo, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de Deportivo Riestra.

