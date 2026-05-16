Moda con identidad: la propuesta santiagueña que busca derribar estereotipos

Con inspiración en las raíces culturales argentinas, Nacho Zegarra presentó una colección que apunta a romper estereotipos.

Hoy 20:09

El diseñador santiagueño Nacho Zegarra presentó “Argentus”, una colección que comenzó a desarrollar el año pasado y que busca reflejar distintos aspectos de la identidad argentina desde una mirada cultural y artística.

Explicó que el proyecto nació con la intención de representar elementos propios del país, desde la flora y la fauna hasta las leyendas y mitologías populares. “Busco la idiosincrasia argentina llevada a su geografía y a su cultura”, comentó.

Además, señaló que uno de los motores de la colección fue romper con ciertos estereotipos vinculados a Santiago del Estero.

“Muchas veces nos categorizan solo como campo, ponchos o gauchos, pero Santiago tiene muchísimo más para mostrar”

Zegarra ya había logrado visibilidad nacional el año pasado cuando participó representando a Santiago del Estero en la Feria Puro Diseño, uno de los eventos más importantes del país vinculados a la moda y el diseño. Allí estuvo presente el gobernador Gerardo Zamora, a quien el diseñador le regaló una de las prendas de la colección “Huasi”, realizada con gráficos e identidad visual inspirada en Santiago del Estero.

Según relató, esa experiencia fue clave para impulsar el crecimiento de su trabajo y dar origen a “Argentus”, una propuesta que expande ese universo creativo hacia una mirada más federal y nacional.



