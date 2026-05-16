Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 MAY 2026 | 15º
X
Locales

Moda con identidad: la propuesta santiagueña que busca derribar estereotipos

Con inspiración en las raíces culturales argentinas, Nacho Zegarra presentó una colección que apunta a romper estereotipos.

Hoy 20:09

El diseñador santiagueño Nacho Zegarra presentó “Argentus”, una colección que comenzó a desarrollar el año pasado y que busca reflejar distintos aspectos de la identidad argentina desde una mirada cultural y artística.

Explicó que el proyecto nació con la intención de representar elementos propios del país, desde la flora y la fauna hasta las leyendas y mitologías populares. “Busco la idiosincrasia argentina llevada a su geografía y a su cultura”, comentó.

Además, señaló que uno de los motores de la colección fue romper con ciertos estereotipos vinculados a Santiago del Estero. 

“Muchas veces nos categorizan solo como campo, ponchos o gauchos, pero Santiago tiene muchísimo más para mostrar

Zegarra ya había logrado visibilidad nacional el año pasado cuando participó representando a Santiago del Estero en la Feria Puro Diseño, uno de los eventos más importantes del país vinculados a la moda y el diseño. Allí estuvo presente el gobernador Gerardo Zamora, a quien el diseñador le regaló una de las prendas de la colección “Huasi”, realizada con gráficos e identidad visual inspirada en Santiago del Estero.

Según relató, esa experiencia fue clave para impulsar el crecimiento de su trabajo y dar origen a “Argentus”, una propuesta que expande ese universo creativo hacia una mirada más federal y nacional.


TEMAS Moda

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: River y Rosario Central definen al primer finalista del Torneo Apertura en un duelo que promete
  2. 2. Revuelo en el Centro Único de Detenidos por un preso que asegura ser “buscado por un espíritu”
  3. 3. Nuevo escándalo con Sebastián Corti: una abogada habría intentado pasarle droga en su lugar de detención
  4. 4. Caso Corti: la defensa de la abogada sostiene que fue engañada y apunta al entorno del detenido
  5. 5. Güemes terminó con nueve y fue goleado en su visita a Colegiales por la Primera Nacional
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT