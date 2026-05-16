“Se está Wandinisando”: el nuevo look de la China Suárez encendió otra vez la polémica

Usuarios compararon el estilo de la actriz con el de Wanda Nara y el tema volvió a ser tendencia.

Hoy 20:55

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena luego de mostrar su nuevo cambio de look en redes sociales. La actriz apostó por una melena más larga, con un rubio mucho más claro que el habitual, peinada con ondas suaves y bastante volumen, una imagen que rápidamente despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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Aunque muchos usuarios destacaron su belleza y celebraron su presente personal junto a Mauro Icardi, gran parte de los comentarios estuvieron enfocados en las inevitables comparaciones con Wanda Nara. Para varios internautas, el nuevo estilo de la ex Casi Ángeles recordó inmediatamente a la empresaria, reavivando una rivalidad mediática que parece no apagarse.

“Cada vez más rubia”, “Se está Wandinisando”, “Ya casi soy Wan” y “Wanda, ¿sos vos?”, “Más wandanizada que nunca” fueron algunas de las frases que más se repitieron en la publicación. Las críticas no tardaron en multiplicarse y el debate se instaló entre quienes defendieron a la actriz y quienes insistieron en marcar un supuesto parecido cada vez más evidente.

En tanto, la China parece enfocada en disfrutar de su presente sentimental y acompañar a Icardi, quien recientemente celebró un nuevo título con Galatasaray. Lejos de responder a los comentarios, eligió mantenerse en silencio y seguir compartiendo su nueva etapa lejos de las polémicas.