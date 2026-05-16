Semana clave para la economía: el FMI define un giro de US$1000 millones a la Argentina

El Gobierno nacional espera una semana con señales positivas para la economía, entre la aprobación de fondos del FMI y la difusión de nuevos indicadores del Indec.

Hoy 20:26

El Gobierno empieza este lunes una semana económica clave. La agenda oficial estará marcada por la reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) para sellar la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y habilitar el envío de US$1000 millones, mientras el Indec difundirá un dato clave de la actividad económica.

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“El directorio del FMI se reunirá la próxima semana. Tras la aprobación de la junta ejecutiva, se podrá realizar un desembolso de US$1000 millones y los entendimientos para alcanzar el acuerdo”, anunció el jueves pasado la portavoz del organismo, Julie Kozack, aunque todavía no se conoció la fecha exacta del encuentro.

Con la nueva transferencia, que se espera en los próximos días, la Argentina habrá recibido cerca del 80% del total acordado con la gestión de Javier Milei hace un año.

En paralelo, y tras la primera baja del índice de precios en 10 meses, el Gobierno seguirá de cerca las publicaciones de una serie de indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) vinculados a la evolución de los salarios, los precios mayoristas y el nivel de actividad.

A nivel nacional, el Indec dará a conocer este lunes 18 el índice de salarios correspondiente a marzo. En febrero, había arrojado una mejora de 2,4% mensual que perdió contra la inflación del mismo período.

Por otra parte, el organismo estadístico publicará el martes el dato de inflación mayorista de abril, que se prevé muestre una desaceleración en línea con el IPC minorista, que cerró en 2,6%. Ese mismo día difundirá, además, el indicador del costo de la construcción del cuarto mes del año.

Por último, el jueves se conocerá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En línea con los analistas, el Ejecutivo confían en que el indicador muestre un rebote de la actividad durante marzo, luego de los malos datos de febrero, que mostró caídas mayores a 2% tanto a nivel mensual como interanual.

A la espera que se difundan los datos oficiales de la variación de precios mayoristas de abril y de la actividad económica durante marzo, los analistas privados dieron a conocer sus estimaciones al respecto.

Con respecto al Estimador Mensual de Actividad Económica, la consultora LCG estimó que podría registrarse un rebote luego de la caída del 2,6% de febrero. “Esperamos una recuperación de al menos 1%, en línea con algunos indicadores adelantados que mostraron mejoras en el consumo masivo, una mayor heterogeneidad en bienes durables y crecimiento en sectores como industria, construcción y minería”, señalaron.

En cuanto a la inflación mayorista de abril, los economistas de esa consultora prevén una desaceleración desde el 3,4% registrado en marzo, aunque advierten: “El alza de combustibles sigue incidiendo por el efecto arrastre de las subas aplicadas hacia fines de marzo”.

Finalmente, sobre el costo de la construcción, también anticipan una moderación durante abril, impulsada por una menor suba de los costos salariales. “Estimamos un incremento por debajo del 2% para abril, frente al 2,5% de marzo”, indicaron.

Por otra parte, esta semana también se publicará la evolución de la recaudación tributaria, que aparece como otra de las variables que monitorea el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo para definir el rumbo del gasto y las eventuales bajas de impuestos.

Según el análisis de la consultora LCG, en abril, los datos de la recaudación de ARCA anticiparon una caída del 5,6% anual real de los ingresos tributarios de Nación.

Frente a esta dinámica y al compromiso del Gobierno con el superávit fiscal, los analistas prevén que continúe el ajuste del gasto público. “En el primer trimestre tanto los ingresos como el gasto primario cayeron 5% anual real. El dato preliminar del gasto primario base caja de la APN mostró una caída real del 4,1% en abril”, sostuvieron en LCG.