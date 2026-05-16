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Martín Menem cruzó a Macri y aseguró: “Si quiere competir, le haría un favor al kirchnerismo”

El presidente de la Cámara de Diputados respaldó a Manuel Adorni, minimizó las internas dentro del Gobierno y afirmó que Javier Milei será “el primer presidente no peronista reelecto”.

Hoy 21:16

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que una eventual candidatura de Mauricio Macri contra Javier Milei “le haría un favor al kirchnerismo” y sostuvo que el oficialismo cuenta con el respaldo de gran parte del electorado del PRO

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En una extensa entrevista, el dirigente libertario también respaldó al vocero presidencial Manuel Adorni frente a las investigaciones y cuestionamientos públicos. “Confío 100 % en Manuel Adorni”, afirmó, y consideró que existe una “condena mediática” contra el funcionario.

Menem también tomó distancia de la postura de Patricia Bullrich, quien había reclamado una rápida aclaración pública del caso. “Yo siempre voy a preferir que cualquier tipo de manifestación se hable puertas adentro”, expresó, aunque negó que exista una interna fuerte dentro del Gobierno nacional.

Menem también defendió al diputado libertario Manuel Quintar por la polémica alrededor de su Tesla Cybertruck y aseguró que no corresponde juzgar “la vida privada” de las personas. “Si el tipo toda la vida vivió así, no tiene que entrar en política y cambiar o mostrar lo que no es”, sostuvo. 

En otro tramo de la entrevista, el riojano afirmó que Milei “va a ser el primer presidente no peronista reelecto” y remarcó que el Gobierno logró sentar bases sólidas pese a las críticas y tensiones internas dentro del oficialismo.

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