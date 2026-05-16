Una moto con pedido de secuestro en San Juan fue recuperada en La Banda

El conductor no contaba con documentación y el rodado presentaba anomalías en la numeración.

Hoy 21:37

Personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N°4 secuestró una motocicleta con pedido de secuestro vigente por una causa de robo denunciada en la provincia de San Juan.

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El procedimiento se realizó al mediodía del jueves 15 de mayo, mientras efectivos de la Unidad Táctica Motorizada llevaban adelante recorridos preventivos en inmediaciones de calle Elordi y canal del barrio Sarmiento, en la ciudad de La Banda.

Durante el operativo, los uniformados observaron a un joven que circulaba en una motocicleta en evidente mal estado de conservación, por lo que decidieron interceptarlo para su identificación. El conductor, de 19 años, manifestó no poseer la documentación del rodado.

Ante esta situación, los efectivos consultaron el sistema informático policial y detectaron irregularidades en la numeración del motor. Luego, al verificar el número de cuadro, se confirmó que el motovehículo tenía pedido de secuestro vigente desde marzo de 2024, solicitado por la Justicia de San Juan en el marco de una causa por robo.

Informado del procedimiento, el fiscal de turno ordenó el traslado de la motocicleta a la Comisaría Comunitaria N°13, donde quedó en calidad de secuestro.