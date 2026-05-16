Estudiantes de la Escuela para la Innovación Educativa celebraron su graduación

La ceremonia celebrada en la UNSE estuvo marcada por la emoción, el reconocimiento al esfuerzo y el inicio de una nueva etapa profesional para los flamantes egresados.

Hoy 20:26

La Universidad Nacional de Santiago del Estero vivió una jornada cargada de emoción con la colación de grado de los estudiantes de la Escuela para la Innovación Educativa, quienes culminaron una importante etapa académica rodeados de familiares, docentes y autoridades.

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El acto reflejó años de dedicación, estudio y desafíos superados por parte de los flamantes egresados, que celebraron junto a sus seres queridos el cierre de una etapa marcada por el compromiso y los sueños compartidos.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; la directora de la Escuela para la Innovación Educativa, Adriana Virginia Medina; la secretaria académica, María Mercedes Quevedo Fernández; y el secretario de Administración, Leandro Basbus.

Durante el encuentro, se destacó el valor de la educación como herramienta de transformación y se alentó a los nuevos profesionales a afrontar los desafíos del futuro con responsabilidad y vocación.

Más allá de la entrega de diplomas, la jornada se convirtió en un momento de celebración y nuevos comienzos para cada uno de los estudiantes que hoy inician una nueva etapa en sus vidas.