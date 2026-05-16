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Mascotas

Buscan a Magui, una perrita perdida en el barrio Palomar

La mascota desapareció en las últimas horas y sus dueños piden colaboración para encontrarla. Es de tamaño pequeño, muy juguetona y tiene una oreja parada y la otra caída.

Hoy 20:20
Magui

Una familia del barrio Palomar difundió la búsqueda de “Magui”, una perrita que se perdió recientemente en la zona y es intensamente buscada por sus dueños.

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Según describieron, Magui es una perra petiza, muy buena y juguetona. Tiene una característica particular: una oreja parada y la otra caída. Además, posee orejas de color castaño y el cuerpo blanco con tonos rubios.

Ante cualquier información sobre su paradero, solicitaron comunicarse de inmediato con: Agustín: 3856279026 o Rocío: 3855186979.

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